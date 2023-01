Tre nuovi corsi per l’Uniforpe

Con l’inizio del 2023 l’Università della Formazione Permanente organizzata dalla Società Operaia di Porto San Giorgio in collaborazione con il Comune offrirà tre nuovi corsi tra quelli programmati per l’anno accademico 2022-2023. Lo rende noto lo stesso direttore dell’Uniforpe, prof Alfredo Luzi, secondo il quale, è una occasione per ampliare gli orizzonti culturali dei corsisti e per vivere un’interessante esperienza di socializzazione collaudata ormai da ventisei anni di attività. Il direttore, quindi, invita gli interessati ad iscriversi al più presto presso la segreteria della Società Operaia, favorendo così l’organizzazione dei corsi. Tra quelli proposti ci sarà uno su “Storia di Porto San Giorgio”: dal vicus al castello, alla città moderna. Il lungo cammino verso l’autonomia. Docente lo stesso presidente della Società Operaia di Porto San Giorgio, avocato Maurizio Mattioli. Inizio corso il 17 gennaio 2023.