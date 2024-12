Tre nuovi mezzi svecchiano il parco macchine del comune di Montegiorgio

Con l’arrivo del 2025 tre nuovi mezzi andranno ad arricchire e svecchiare il parco macchinedel comune di Montegiorgio. E’ stato il sindaco Michele Ortenzi ad annunciarlo, il Comune partecipando ad un bando della Regione è stato ammesso insieme ad altri 19 comuni delle Marche a finanziamento. E’ stato poi il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Alan Petrini a spiegare le modalità dell’operazione. "In primo luogo dobbiamo ringraziare i tecnici – spiega Alan Petrini – che sono stati estremamente rapidi e bravi nell’elaborazione del progetto, che possedeva caratteristiche molto stringenti e tempi strettissimi. Il bando della Regione era mirato ai sistemi di viabilità, quindi siamo riusciti ad ottenere un finanziamento a fondo perduto di 90.000 euro dalla Regione a cui si aggiungono 40.000 euro di risorse di Bilancio. Una cifra importante per un comune come il nostro che altrimenti non avrebbe potuto programmare un ammodernamento del reparto mezzi e di questo dobbiamo dare merito all’Amministrazione Acquaroli". Si entra poi più nel dettaglio del progetto, che permetterà al Comune di dotarsi di tre nuovi mezzi ‘Euro 6’. "Va precisato che nel parco macchine del comune ci sono mezzi che sono in servizio da più di 30 anni che presentano evidenti limiti – continua Petrini -. Ora saranno acquistati tre nuovi mezzi: una vettura ad alimentazione ibrida 4x4 per consentire di raggiungere anche le aree di campagna; un camioncino provvisto di cassone ribaltabile a una piccola gru incorporata; infine un furgone Fiat Fiorino. I mezzi oltre che sicuri e funzionali saranno anche più rispettosi dell’ambiente".

Alessio Carassai