Tre opere di Shakespeare Si parte con ’Romeo e Giulietta’

L’opera lirica è tornata al teatro comunale nella programmazione intitolata ’Shakespeare in Opera’. È dedicata a tre opere tratte da celebri drammi di William Shakespeare: Otello andato in onda lo scorso 28 gennaio; ’Giulietta e Romeo’ in programma alle 17 di sabato e Falstaff in calendario il 25 marzo. Gli appuntamenti, tutti di sabato pomeriggio alle 17, sono a ingresso gratuito.

Il regista Paolo Santarelli fornirà le chiavi di lettura attraverso avvincenti narrazioni che precederanno i brani musicali secondo il collaudato format dell’associazione ’Incontri d’Opera’ di Fermo che vanta, nel proprio repertorio, più di cinquanta titoli. Le opere verranno rappresentate in versione ridotta con accompagnamento di pianoforte ed eseguite dal vivo da artisti in abiti di scena tradizionali. Le scenografie - vere e proprie opere d’arte - sono state create dagli studenti del liceo artistico Preziotti-Licini. Giulietta e Romeo di Nicola Vaccaj Tratto dal dramma ’Romeo e Giulietta’ di William Shakespeare. Opera lirica per voce narrante, canto e pianoforte. Adattamento drammaturgico, narrazione, regia e costumi d’epoca a cura di Paolo Santarelli.

Personaggi: Giulietta soprano Camilla Pomilio; Romeo contralto Valentina Coletti; Capellio tenore Tommaso Mangifesta, Adelia soprano Patrizia Perozzi, Frate Lorenzo basso Davide Bartolucci, Tebaldo baritono Siro Antonelli pianoforte Davide Martelli. Info 392 4450125.