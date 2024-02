Tre prove del nuovo spettacolo . C’è Max Giusti all’auditorium

L’amicizia che lega Max Giusti a tutta la carovana dell’associazione Lagrù è di lunga data e, anche per questo, non è casuale la scelta dell’attore, comico, presentatore di organizzare una prova aperta del suo nuovo spettacolo proprio all’auditorium ‘Giusti’, casa de Lagrù prima del debutto al teatro ‘Sistina’ di Roma. Ieri e oggi (ore 17 e 21,15) i tre spettacoli che rappresentano una anteprima di lusso. "Il nostro carissimo amico Max Giusti ha scelto proprio l’auditorium ‘Giusti’ per una prova aperta del suo nuovissimo spettacolo che debutterà al ‘Sistina’. Come tutti i grandi comici, ha bisogno di fare delle prove prima della vera prima ed ha scelto noi – dicono dall’associazione - grazie alla grande amicizia instaurata da anni con gli artisti di Lagrù". L’auditorium ‘Giusti’, "un luogo che abbiamo reso magico e speciale grazie al grande lavoro fatto negli anni insieme a tutti gli artisti e al nostro calorosissimo pubblico, sarà il palcoscenico per la prova aperta del nuovo spettacolo del grandissimo comico romano e marchigiano d’adozione. Accogliente, confortevole, una struttura calda e raccolta dove il pubblico può sentirsi davvero a casa – aggiunge Lagrù con l’orgoglio e la soddisfazione del caso -, perché l’auditorium è in grado di creare quell’atmosfera giusta che dà vita a un gioco di fantasia che va oltre lo spettacolo e che catapulterà i presenti nell’incanto dell’immaginazione. Il posto adatto dove sentirsi coccolati, vicini ai protagonisti sul palco". Biglietti su liveticket.