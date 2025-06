Tre richiedenti asilo aggrediti al terminal bus

Li hanno avvicinati, poi, senza un motivo apparente, li hanno pestati brutalmente e sono scappati. Ancora un episodio di violenza al Terminal degli autobus "Mario Dondero", dove tre giovani, al momento non ancora identificati, si sono resi protagonisti di una violenta aggressione nei confronti di tre pachistani richiedenti asilo politico. L’inquietante episodio, sui cui sta indagando la polizia di Fermo, si è consumato ieri pomeriggio.

Erano da poco passate le 16 quando i tre giovani aggressori si sono avvicinati ai tre pachistani e, senza dare loro il tempo di reagire, gli sono saltati addosso sferrando loro calci e pugni. Uno dei tre extracomunitari è riuscito a sfuggire all’aggressione ed è entrato all’interno della struttura che ospita il bar e la biglietteria per chiedere aiuto. "Ho visto quest’uomo con alcuni graffi e tumefazioni entrare nel Terminal – racconta un testimone – e mi ha chiesto aiuto. Non parlava italiano, ma mi ha fatto capire che era stato aggredito. A quel punto ho subito lanciato l’allarme al 112".

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della squadra volante della questura che, una volta individuate le vittime dell’aggressione, si sono fatti raccontare, con molta fatica, vista la loro difficoltà con la lingua, cosa fosse accaduto. Gli agenti hanno così capito che tre giovani aveva aggredito gli extracomunitari ferendoli. Vista la situazione, hanno allertato i sanitari della Croce Verde di Fermo che, giunti sul luogo dell’aggressione, dopo un primo esame e una medicazione veloce, hanno deciso di trasportare i tre feriti al pronto soccorso. Qui sono stati sottoposti ad ulteriori accertamenti che hanno riscontrato escoriazioni ed ecchimosi in diverse parti del corpo riconducibili ai calci e i pugni subiti.

"Purtroppo non ho assistito all’aggressione – racconta un’altra ragazza – perciò non posso dire esattamente cosa sia accaduto e come siano andate le cose".

"Però – spiega ancora – ho notato aggirarsi nei pressi del Terminal tre personaggi noti per essersi resi protagonisti in passato di episodi analoghi". La polizia ha immediatamente avviato le indagini seguendo principalmente la pista indicata dai testimoni, con l’obiettivo di capire se i tre giovani notati nei pressi del Terminal possano essere gli autori del pestaggio.

Fabio Castori