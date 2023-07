Trecento posti auto concessi da privati

È notorio come una delle maggiori problematiche nel territorio comunale di Porto San Giorgio durante il periodo estivo sia ovviamente la carenza dei posteggi necessari per accogliere il grande numero di veicoli di quanti giungono nel territorio. A tale proposito la Giunta municipale ha preso atto che, attraverso una nota acquisita al protocollo comunale, i signori Paolo e Franco Ciarrocchi in proprio e in nome e per conto degli altri comproprietari hanno comunicato la disponibilità di offrire la concessione in uso gratuito per la destinazione d’utilizzo individuata dal Comune (parcheggio) con assunzione a carico dell’amministrazione comunale di ogni onere di realizzazione, cura, manutenzione e ripristino nel rispetto delle norme di legge per quanto riguarda i mesi di luglio, agosto e settembre 2023 quota parte (circa 8.000 metri quadrati del tutto). Un gesto estremamente apprezzato dalla Giunta che ha ritenuto legittimo ed opportuno accogliere la proposta formulata dai privati garantendo così maggiori posti auto. Nello specifico i nuovi stalli a disposizione saranno circa 300 e saranno posizionati nella parte nord di Porto San Giorgio.