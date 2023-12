Treggiari: "Finalmente la Pedemontana comincia a prendere corpo"

"La Pedemontana Sud è un’opera indispensabile". Lo ha sottolineato l’ex sindaco di Amandola Riccardo Treggiari, evidenziando come la viabilità montana da tempo necessitava di investimenti infrastrutturali. "Dopo decenni di chiacchiere, si fa sul serio – commenta Treggiari -. La Pedemontana comincia a prendere corpo e bisogna darne atto alla Giunta Acquaroli ed alla pressione costante dei rappresentanti territoriali. Un ruolo importantissimo lo ha giocato il Commissario alla Ricostruzione Castelli, integrando i fondi necessari. Partiamo da quella che definirei la situazione strategica che più mi sta a cuore, definita la via della ‘Speranza’. Sto parlando del tratto di collegamento tra Caldarola e Mozzano. Questo pezzo di Pedemontana è diviso in tre lotti: il primo da Caldarola a Sarnano per una spesa di 200 milioni di euro cui 160 disponibili; il secondo da Sarnano ad Amandola del costo di 81 milioni già finanziati; il terzo Amandola-Comunanza-Mozzano, costo 190 milioni di cui 157 disponibili. Quindi i lavori costeranno 471 milioni di euro; di cui 398 disponibili; mancherebbero ancora 73 milioni. I soldi necessari per completare la Pedemontana Sud potevano essere attinti in parte sui 100 disponibili per l’intervalliva San Severino Marche-Tolentino. I due centri del maceratese sono già ben collegati con le superstrade, a fronte di un interesse superiore collettivo, direi interregionale, avrebbero anche potuto attendere. Comunque, l’importante è che si parta il prima possibile con la Pedemontana".