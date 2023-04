Treggiari: in montagna serve un punto di primo soccorso

Segue dalla prima

Treggiari aggiunge che "nei giorni scorsi in pieno giorno un pensionato che si trovava a piazza Risorgimento, ad Amandola è stato colto da un infarto improvviso. I presenti prestando soccorso hanno bloccato il traffico, contattando la postazione sanitaria locale, che probabilmente era impegnata altrove. Fortunatamente in piazza era presente un medico, che sempre fortunatamente grazie alla presenza di un defibrillatore è intervenuto. Solo più tardi è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa di Comunanza. Fortunatamente è andato tutto bene, ma credo che la nostra pazienza sia giunta al punto di non ritorno e la popolazione dei Sibillini è stanca di giocare a risiko. Attendo, caro assessore, un tuo efficace intervento, senza dover aspettare il morto di turno. La città di Amandola e il territorio montano necessità con urgenza di un pronto soccorso attrezzato".

a. c.