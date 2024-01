Treggiari: "L’ospedale di Amandola era un gioiello, ecco i numeri"

La qualità e l’efficienza dei servizi sanitari sono la prova che in passato l’ospedale di Amandola, offriva prestazioni che richiamavano utenza non solo dai Sibillini. Sono alcune delle considerazione che l’ex sindaco di Amandola Riccardo Treggiari, esprime dopo avere esaminato una relazione del Reparto di chirurgia generale nel periodo gennaio-ottobre 2008. "Nella relazione si parla di un trend positivo di ricoveri ed interventi pari al 30%, spiega Treggiari – nonostante la carenza di personale ed il 40% dei ricoverati afferiva da territori diversi da quelli della cintura montana. L’ Unità operativa di chirurgia contava 4 dirigenti medici, 12 infermieri professionali, 1 caposala e 6 tecnici paramedici; alla stessa unità faceva riferimento anche un otorino che svolgeva attività in day surgery e un ortopedico specialista di chirurgia della mano. Il servizio di anestesia era assicurato dalla presenza continua di un medico. Tanto per dare qualche cifra: 927 interventi, di cui 660 di chirurgia generale e 267 di Orl e ortopedia. Nell’ anno precedente il 2007 gli interventi erano stati 627 con un unità medica in più a disposizione. Nella nota viene riportato che nel precedente decennio, quanto alla chirurgia del pancreas, furono eseguiti 27 interventi di resezione. Questo a testimonianza eravamo in presenza di un reparto gioiello che, insieme agli altri reparti, dava lustro all’ospedale Vittorio Emanuele II ed al nostro territorio. Noi vogliamo tornare a quei livelli di servizio, prima possibile".

a.c.