Treggiari: "Sono quasi sette anni che siamo senza ospedale"

Attraverso una lettera aperta inviata al Presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’ex sindaco di Amandola Riccardo Treggiari chiede attenzione e conferme sui servizi sanitari per l’area montana. "Per tamponare la fuga degli abitanti dei Sibillini e magari invertire la tendenza – commenta Treggiari - è necessario riportare subito quei servizi che ci consentano almeno di sopravvivere. Sono quasi sette anni che siamo senza ospedale e seppur lentamente si sta completando la nuova struttura, vorremmo però conoscerne la destinazione e la classificazione tecnica. Che tipo di nosocomio sarà? Ospedale in Area disagiata come garantito dal Decreto Balduzzi? Se così fosse, dovremmo aspettarci un vero Pronto soccorso, con tanto di chirurgo ed anestesista, ma a leggere i numeri del personale medico dedicato, constatiamo che sono gli stessi di chi l’ha preceduto che, per noi è stato un’autentica iattura. Assente la chirurgia, con il solo reparto di Medicina, che non raggiunge nemmeno i venti posti letto, desumiamo che non avrà un Primario e questo ci fa pensare che sarà una dependance del Murri di Fermo". Queste le prime considerazioni. "Per la nuova struttura necessiteranno almeno altri due anni – continua Treggiari – e ancora non si capisce come verrà riutilizzato il vecchio Vittorio Emanuele II che a dispetto di tutto è ancora in piedi. La Regione salvo che non decida di demolire il complesso ospedaliero, strutturalmente sano, è obbligata in virtù dell’Ordinanza commissariale n.37 del 2017, avendo deciso di edificare una nuova struttura, a ripristinare il vecchio nosocomio, con fondi propri, avendo destinato alla stessa nuova struttura le risorse economiche del terremoto. E magari qui con pochi euro si potrebbero ripristinare servizi essenziali per il territorio, per fronteggiare i disagi sempre crescenti della popolazione".