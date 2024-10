Trekking urbano: ecco il programma

Anche Sant’Elpidio a Mare aderisce domani, alla 21esima Giornata nazionale del Trekking Urbano (iniziativa in cui il Comune elpidiense è stato uno dei precursori a livello comprensoriale) e per l’occasione è stata organizzata una passeggiata culturale al centro storico, in compagnia di una guida turistica abilitata. La durata del trekking urbano è di due ore e mezza tra natura, arte, storia, memoria, paesaggio. Il ritrovo dei partecipanti e la partenza è prevista alle ore 10, dalla Chiesa della Madonna dei Lumi (appena fuori del centro storico). L’evento, come sempre, è gratuito anche se la prenotazione è obbligatoria allo 0734 8196407 (mail: ufficio.turistico@santelpidioamare.it). Una occasione per andare alla scoperta di un centro storico che, nonostante l’evidente penalizzazione dovuta ai numerosi cantieri, offre molti spunti interessanti e luoghi pieni di fascino e suggestione. Le iniziative culturali proseguono il 2 novembre (ore 16) con il ‘Grand Tour della Cultura. I teatri delle Marche’ con visita al sipario storico del teatro ‘Cicconi’ e, a seguire, la visita ai documenti d’archivio nella biblioteca comunale ‘A Santori’, in mostra fino all’8 dicembre, su iniziativa del Comune e di Maggioli Spa.