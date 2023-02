Tremila per cento di interessi e pestaggi: condannato 72enne

Prima prestava loro i soldi a tassi usurari che raggiungevano anche il 3.000 per cento mensile, poi, se i debitori non pagavano, ricorreva alle maniere forti. Per questo motivo Otello Guarnieri, un 72enne di Campofilone, è finito alla sbarra. L’uomo, difeso dall’avvocato Vittoria Lupi, è stato condannato per estorsione e usura a sette anni di reclusione più una multa di 5.000 euro e a un risarcimento provvisorio alle parti offese di 15.000 euro. Le vittime, due ristoratori, uno di Fermo l’altro di Porto San Giorgio, e un imprenditore, si sono costituite parti civili e sono state rappresentate in aula dagli avvocati Massimo Di Bonaventura e Cristina Perozzi. Tra il 2012 e il 2017 più riprese, l’imputato aveva vessato i tre. Il primo a cadere nella rete del 72enne era stato il ristoratore fermano che, tra il 2012 e il 2014, si era fatto prestare in due rate 10.000 euro e si era trovato a pagare 3000 euro mensili solo di interessi. In caso di mancato pagamento l’imputato ricorreva alle minacce e persino a veri e propri pestaggi. In questo modo dal ristoratore percepiva 3000 euro ogni trenta giorni, ma il debito non veniva mai saldato. Stessa cosa era accaduto all’altro ristoratore, nel frattempo deceduto. Per quattro anni, a fronte di un prestito di 2500 euro, l’esercente si era trovato a dover pagare 7000 euro al mese di interessi. E anche in questo caso, quando la somma non veniva corrisposta, erano minacce e botte. La terza vittima era stata l’imprenditore fermano che, a seguito di un momento no della sua azienda, nel 2016 era finito nelle grinfie dell’usuraio di Campofilone. Solito modus operandi: per un debito di appena 1500 la vittima aveva finito per dover pagare 450 euro mensili di interessi. Alla fine i tre, disperati, avevano deciso di denunciare i fatti ai carabinieri. Era venuto alla luce così il loro calvario e il sistema usurario gestito dal 72enne di Campifilone.

f. c.