Tremila studenti e 153 classi: si ricomincia

Primo giorno di scuola con i consueti auguri agli studenti di buon lavoro e di un anno scolastico proficuo, ricco di insegnamenti e di soddisfazioni, da parte degli amministratori comunali in visita alle scuole cittadine a Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e in altri centri del fermano come Montegranaro.

Nella seconda città della Provincia, sono stati diffusi anche i dati relativi alla popolazione scolastica che conta 3223 studenti (numero pressoché invariato rispetto al 2022, con soli 5 alunni in più), divisi in 153 classi, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado.

Sono 412 i bambini che frequentano le quattro scuole d’infanzia: 80 alla Peter Pan, 82 alla Aladino, 71 al Grillo Parlante, 95 all’Arcobaleno. Sono 1151 gli studenti della primaria di cui 340 alla Pennesi, 82 alla Collodi, 164 alla de Amicis, 131 alla Mercantini, 114 alla Martiri, 320 alla Rodari. Cresce il numero degli iscritti a tempo pieno che passa da 569 a 605.

Per quanto riguarda le scuole secondarie gli studenti sono 769 di cui 387 alla Galilei e 382 alla Marconi.

Infine, all’Urbani, ci sono 891 alunni: 260 indirizzo alberghiero, 97 liceo sportivo, 112 liceo scientifico, 270 liceo scienze applicate, 152 istituto tecnico economico.

m. c.