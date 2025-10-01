Tremila voti non bastano. Petrini avanti senza rimpianti

Porta a casa 2.947 preferenze complessive di cui 1.240 raccolte solo a Montegiorgio, il candidato Alan Petrini, vice sindaco proprio nel comune montegiorgese, risultato il più votato della Lega nel Fermano. All’indomani dell’esito delle urne, è tempo di tracciare bilanci, tenendo comunque ben saldo l’obiettivo. "Voglio ringraziare per primi la mia famiglia, gli amici e tutta Montegiorgio per il sostegno che mi ha dimostrato – commenta Alan Petrini -. E’ un bel risultato personale raggiungere 3.000 voti non era scontato ma ero fiducioso. Continuerò a lavorare per il territorio e ad impegnarmi nella politica che considero una mia grande passione, prestando attenzione alle richieste della gente, alle necessità che le aree interne della nostra provincia evidenziano. Questa mattina (ieri ndr) sono tornato in Comune per rimettere mano e far ripartire alcune pratiche che non avevo potuto seguire con la giusta attenzione negli ultimi giorni. Continuerà ad essere vicino al mondo del lavoro e dell’artigianato, essendo figlio di una famiglia di artigiani e quanto queste professioni siano importanti per il tessuto sociale ed economico di questo spaccato di territorio, continuerò a svolgere la mia mansione con il solito impegno di sempre". Un pensiero poi va al riconfermato presidente della Regione Francesco Acquaroli, oltre ai nei eletti consiglieri regionali.

"Nell’occasione voglio salutare e rivolgere un in bocca al lupo ai nuovi consiglieri regionali eletti, e ringraziare il riconfermato presidente Francesco Acquaroli. Sono certo che il nostro Presidente, come ha dimostrato anche in passato, nonostante non ci siano consiglieri eletti a rappresentare le aree interne della provincia di Fermo, mostrerà la sua attenzione anche per zone che necessitano di attenzione e programmazione".

a.c.