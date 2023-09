Trenta società in vetrina Torna la festa dello sport

Colori, vivacità e allegria caratterizzeranno come sempre la festa dello sport che per l’anno in corso è stata programmata sabato e domenica prossimi nel centro cittadino. Un bel colpo d’occhio verrà offerto dagli stand allestiti, ognuno con i colori sociali dell’associazioni partecipante e in bella mostra i trofei conquistati, una trentina saranno le società, rappresentative di pressoché tutte le discipline sportive: dalla vela al calcio, dal volley alla pallacanesrto, alla ginnastica alla danza, alla box, allo judo al pattinaggio e così via. Sarà una grande festa, in cui tutti si sentiranno amici nel segno dello sport. "Una manifestazione che mette in mostra le enormi potenzialità sportive di Porto San Giorgio, come città dello sport", dice con orgoglio il sindaco Valerio Vesprini. L’Amministrazione comunale-ne vuole fortissimamente lo svolgimento allo scopo di ringraziare le associazioni sportive della funzione sociale da loro svolta nel corso dell’anno. Negli stand si distribuirà materiale informativo, verranno forniti ragguagli sull’attività effettuata ed eseguite dimostrazioni. I visitori che si prevede numerosi attratti dalle esibizioni di arti marziali, pattinaggio, balli caraibici, danza del ventre, pugilato e così via. A Porto San Giorgio il rapporto sportiviabitanti è molto alto e questo inorgoglisce perché lo sport è salute, prevenzione, tiene lontani i giovani dalla strada, per cui è una risorsa della città che va pubblicizzata.

La festa è nata proprio per rendere note tutte le attività che vengono tenute a Porto San Giorgio da realtà sia locali che non locali ma che operano nel territorio. Quindi la festa, oltreché per ringraziare le associazioni per il lavoro che fanno, serve per dare a loro la possibilità di farsi conoscere. È una vetrina dello sport che va nelle strade proprio per farsi conoscere e attrarre iscritti, uscendo dai luoghi canonici delle palestre e degli impianti.

A proposito degli impianti sportivi l’assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli, dice che l’amministrazione comunale è fotemente impegnata nel loro restyling ed efficientamento energetico e che la Giunta municipale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica e economica finalizzato alla riqualificazione del palazzetto dello sport per la quale ha chiesto il finanziamento di 1,5 milioni tramite il bando ’Sport e periferie 2023’.

Silvio Sebastiani