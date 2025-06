Trentenne morso da una vipera, sotto osservazione in ospedale

Tanta paura per un giovane morso da una vipera, fortunatamente dopo i primi controlli le sue condizioni sono stabili e resterà in osservazione. L’incidente è avvenuto ieri mattina nell’area montana, non è ancora chiara la dinamica di cosa sia accaduto, se un trentenne, stesse lavorando in campagna o facendo una passeggiata lungo gli stupendi sentieri dei Sibillini, ma di fatto intorno alle 10 si è presentato al Punto di primo intervento territoriale del nuovo ospedale dei Sibillini di Amandola, segnalando al personale sanitario di essere stato morso da una vipera al ginocchio. I medici hanno subito effettuate le cure del caso e verificato l’entità del morso, poi hanno immediatamente richiesto l’intervento dell’eliambulanza atterrata pochi minuti più tardi proprio della nuova elisuperficie allestita in prossimità del nuovo ospedale. Il giovane sempre cosciente durante le operazioni è stato trasferito all’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli Piceno dove è stato tenuto in osservazione, al momento le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. L’episodio invece invita alla cautela gli appassionati di montagna, visti i primi caldi stagionali, è possibile imbattersi in questi animali.