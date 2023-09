Triathlon a Porto Sant'Elpidio: grande protagonista a Coppa Italia Junior, Youth A e Youth B

Dal 15 al 17 settembre, la città torna ad essere protagonista nel Triathlon con la carica di centinaia e centinaia di giovani atleti (di età compresa tra i 10 e i 18 anni) provenienti da ogni parte d’Italia, pronti a sfidarsi nelle finali di Coppa Italia della categoria Junior, Youth A e Youth B. In attesa di accogliere in città l’allegra invasione di questi giovanissimi atleti, nei giorni scorsi, il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore allo sport, Enzo Farina, hanno fatto visita alla numerosa compagine di ragazzi ospitati alla Risacca Family Camping Village – Club del Sole, che hanno scelto di frequentare il Triathlon Summer Camp, ovvero una settimana di sport unito alla vacanza. In tutto, circa 100 partecipanti, "molti dei quali – hanno affermato gli amministratori a margine della visita – saranno di nuovo protagonisti nella nostra città dal 15 al 17 settembre. Ringraziamo la Federazione Italiana per avere scelto ancora Porto Sant’Elpidio". Va ricordato che, il ritorno di questa manifestazione sportiva che, negli anni addietro, aveva fatto di Porto Sant’Elpidio una tappa imprescindibile e imperdibile da parte degli atleti, era stato fortemente auspicato dalla precedente amministrazione che aveva effettuato numerosi incontri e riunioni con la Federazione e con l’associazione Forhans Team, per organizzare l’ospitalità di atleti, accompagnatori e visitatori (per una previsione di circa 2000 presenze) e la sede principale dei giochi, spostata dall’ex Serafini alla piattaforma del lungomare nord.

m.c.