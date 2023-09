Triathlon che passione: "In città 1.500 presenze"

Porto Sant’Elpidio è tornata ad ospitare il thriatlon e lo ha fatto in grande con un intero weekend di competizioni, Coppa Italia e Trofeo Crono, che hanno visto impegnati circa 600 atleti dai 14 ai 19 anni da ogni parte d’Italia. Non sono mancate novità dal punto di vista tecnico, con la nuova formula della cronometro a squadre introdotta dalla Federazione Italiana Thriatlon e sperimentata proprio nel fine settimana elpidiense.

"Il bilancio è ampiamente positivo – commentano il sindaco, Massimiliano Ciarpella, e l’assessore allo sport, Enzo Farina, –. Centinaia di atleti, i migliori giovani d’Italia, sono arrivati per disputare delle finali nazionali. Con l’indotto di tecnici, società e famiglie, superiamo le 1500 presenze che hanno pernottato e vissuto la città da venerdì a domenica, in un periodo che ha di fatto prolungato la stagione estiva delle strutture ricettive e fatto da traino a ristoranti ed attività commerciali".

I vincitori individuali delle gare di domenica sono stati Euan De Nigro (C.S.Carabinieri - Bressanone Nuoto) e Alice Alessandri (T.D. Rimini) nella categoria Junior; nella categoria Youth B Vittoria Facco (G.S. Fiamme Oro) e Edoardo Del Carlo (FDM Tri) e infine tra gli Youth A Chiara Guarisco (Doria Nuoto 2000 Loano). La gara Youth A maschile è stata annullata a causa dei soccorsi prestati ad un cittadino colto da un malore nelle strade interessate dal percorso della frazione di ciclismo. Nelle altre gare del trofeo Crono a vincere sono stati Chiara Guarisco e Achille Alessandri per la Youth A; Daniele Mortuzzi e Licia Ferrari nella Youth B; nella Junior Euar De Nigro e Anna Badini Confalonieri. Alla luce dei risultati a conquistare la Coppa Italia nelle rispettive specialità sono stati Euan De Nigro e Alice Alessandri (junior); Licia Ferrari e Riccardo Cultore (youth B); Aron Franceschini e Carlotta Verde (Youth A). Il premio ’Alessandro Repetti’, intitolato al miglior tecnico del settore giovanile, è andato ad Antonio Serratore della Invictus Team. Il sindaco e l’assessore hanno voluto ringraziare pubblicamente tutta la Federazione, in particolare il presidente Riccardo Giubilei, lo staff, il Forhans Team con Gianluca Calfapietra per la preziosa collaborazione ed hanno rinnovato i complimenti ai vincitori ed a tutti gli atleti in gara. "Porto Sant’Elpidio si dimostra, per la sua conformazione e la posizione, perfetta per eventi di triathlon, anche di caratura internazionale", concludono il primo cittadino e l’assessore.

Nadir Tomassetti