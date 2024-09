Triathlon, un weekend dedicato agli sportivi

Sono 530 atleti dai 14 ai 19 anni (+10% rispetto all’edizione 2023), divisi in tre categorie (Youth A, B, e C) ciascuna sia maschile che femminile; circa 1200 persone tra accompagnatori, tecnici e familiari che soggiornano nelle strutture ricettive elpidiensi; 24 gare con partenza e arrivo all’altezza della piattaforma di basket del lungomare Trieste: sono i numeri macro dell’edizione 2024 della Coppa italiana di Triathlon e Trofeo Crono (inseriti nel calendario della Fitri, Federazione Italiana Triathlon) che sono ospitati in questo fine settimana in città. Si tratta di un gradito ritorno di una manifestazione che, oltre all’aspetto squisitamente sportivo, rappresenta un evento destagionalizzato di quelli su cui punta l’amministrazione Ciarpella. "Torniamo con piacere a Porto Sant’Elpidio – ha dichiarato Gianluca Calfapietra (Forhans Team, società organizzatrice della manifestazione) –, una città che si presta per le discipline su cui gareggeranno gli atleti, secondo un format utilizzato a livello europeo e mondiale". Il percorso prevede 5 chilometri in bici; 1500 metri di corsa; 250 metri (o 200, a seconda della classe di età) a nuoto. L’evento è stato preparato nei minimi dettagli "insieme al Comune e alla Polizia locale, per garantire uno svolgimento in sicurezza per tutti i partecipanti e limitare i disagi per la popolazione" ha aggiunto. Oggi sono in programma 18 gare dalle 8 alle 18; le altre 6 domani mattina, nel pomeriggio con le premiazioni. Riguardo la prova del nuoto, "sono previste onde piuttosto alte che potrebbero creare delle difficoltà per l’assistenza in acqua ma ci stiamo attrezzando per garantire il servizio e stiamo completando l’allestimento del campo di gara nell’area della piattaforma da basket". Il ritorno del Triathlon in città è salutato con soddisfazione dal sindaco: "Ospitare questa manifestazione è una sfida che accogliamo con entusiasmo, genera numeri importanti in un periodo di fine stagione. Molti atleti e famiglie sono già arrivati con qualche giorno di anticipo. Abbiamo fornito e continueremo a garantire il massimo supporto affinché questo appuntamento si ripeta ancora a lungo". Sulla stessa linea l’assessore allo sport, Enzo Farina che ha rimarcato "il rilievo di un evento sportivo appassionante e spettacolare" precisando anche: "Ridurremo i disagi ai cittadini e la viabilità sarà riaperta negli intervalli tra una gara e l’altra".