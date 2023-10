"Tribuna chiusa in ritardo". Salvatelli accusa Vesprini

"La sicurezza per il sindaco Vesprini può attendere" lo sostiene polemicamente l’ex vice sindaco, Lauro Salvatelli: "Apprendiamo, infatti – spiega - che finalmente ha trovato il tempo di firmare l’ordinanza di interdizione alla gradinata della tribuna del campo sportivo di via D’Annunzio, stante il pericolo di un possibile cedimento strutturale della copertura che potrebbe mettere a rischio persone presenti sulla tribuna". Pur stando la situazione in questi termini Salvatelli dice che il primo cittadino ha consentito lo stesso l’utilizzo della tribuna nella partita del 14 ottobre mettendo a rischio la sicurezza degli spettatori. A prova di tale comportamento il 17 ottobre il presidente della sangiorgese, Andrea Zega, ha riferito che il mattino dello stesso sabato il sindaco e l’assessore Senzacqua lo avevano convocato in comune anticipandogli che dopo la partita si sarebbe intervenuti alla chiusura della tribuna. L’intervento di Zega aveva fatto seguito a quello con cui lo stesso Salvatelli evidenziava la pericolosità della tribuna e invitava il sindaco a provvedere a chiudere l’impianto: "Le mie – afferma Salvatelli - sono state parole al vento. Le cautele vanno adottate al primo segnale di pericolo, non si può attendere chissà quale accertamento, nel dubbio si interviene e si mettono le persone in sicurezza. Peraltro chi ha la delega allo sport conosce o dovrebbe conoscere lo stato degli impianti e allora mi domando: il sindaco, che per 9 anni ha avuto la delega allo sport, come ha fatto a non avvedersi mai di nulla?".