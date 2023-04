Tribunale del malato, Lunesu presidente

Facendo riferimento al grave fatto di violenza avvenuto al pronto soccorso di Fermo che nei giorni scorsi ha fatto registrare l’aggressione di un’infermiera e il caos provocato da utente, va precisato che Bruno Nepi, che aveva commentato il fatto, non è il presidente del tribunale per i diritti del malato. A specificarlo è Michela Lunesu, attuale responsabile della sede provinciale: "Nepi non solo non è presidente della rete del tribunale del malato, ma, da due anni non è più nemmeno iscritto alla nostra associazione Cittadinanzattiva di cui il tribunale del malato fa parte".