’Trick or Treat’ e ’NanoWar Of Steel’. Tutti gli ospiti del SummeRock

L’estate altidonese si prepara a vivere un’esperienza indimenticabile con l’edizione inaugurale del SummeRock 2024, in programma domani e domenica al Parco dei Due Ponti a Marina di Altidona. Il Festival si preannuncia quale punto di riferimento per il panorama musicale del centro sud Italia, e sarà una vera e propria celebrazione del rock in tutte le sue forme, offrendo musica, divertimento e pura energia. Grazie alla collaborazione con l’internazionale Soundout 432hz, Lighthouse Entertainment e Alchemy Entertainment, il SummeRock nasce con l’obiettivo di portare il meglio della musica hard & heavy sul territorio italiano. Questa edizione di debutto non solo offrirà un’esperienza unica per il pubblico, ma getterà anche le basi per un’edizione 2025 che si preannuncia ancora più spettacolare, con la promessa di artisti internazionali di grande calibro. Il festival si apre alle 17 di domani con una serie di performance live fino alla mezzanotte, che vedrà protagonisti alcuni dei nomi più attesi del festival: Trick or Treat (in foto, da facebook), Furor Gallico, NanoWar Of Steel, la band headliner della serata e Scala Mercalli.

La giornata di domenica (con apertura alle 15) oltre alla musica, vedrà protagonista la promozione dei giovani talenti. Grazie infatti alla collaborazione tra SummeRock e ‘Capitello d’Oro’ (il prestigioso festival canoro per bambini e ragazzi di Monte Rinaldo) nel pomeriggio si terrà una selezione di nuove promesse della musica italiana. Un’opportunità straordinaria per i giovani artisti, che potranno esibirsi davanti ad un pubblico appassionato e attento. Il SummeRock 2024 non sarà solo un festival musicale, ma una bella esperienza emozionale per i suoi partecipanti. Il Parco dei Due Ponti, a due passi dal mare, con la sua natura rigogliosa, offre infatti uno scenario ideale per rilassarsi tra un concerto e l’altro. Allo stesso tempo, sarà attivo un servizio di ristorazione variegato e curato, che permetterà ai visitatori di godere di ottimo cibo e bevande in un ambiente accogliente e festoso. Dunque, un’occasione imperdibile per godersi buona musica in un ambiente suggestivo e rilassante, fatta di coinvolgimento, valorizzazione dei giovani talenti e da un’atmosfera naturale unica e speciale. Non resta pertanto che prepararsi a vivere un’esperienza indimenticabile, in attesa della prossima edizione che si preannuncia ancora più esplosiva tanto che, novità e dettagli del SummeRock 2025, saranno svelati nel corso dell’imminente due giorni. I biglietti per la giornata di domani sono disponibili su Ticketmaster al prezzo di 30 euro, con una tariffa ridotta di 10 euro. La giornata di domenica sarà invece ad ingresso libero.

Paola Pieragostini