Trionfa DeBiasi, spettacolo in volata

Andrea DeBiasi (Rime Drali) si è aggiudicato, in una volata a ranghi ridotti, il Trofeo Monte Urano, gara ciclistica ciclistica Nazionale per Dilettanti Elite e Under 23 organizzata dal Team Studio Moda in collaborazione con l’ASD Melampus e con l’alto patrocinio del Comune di Monte Urano – Assessorato allo sport. Sul traguardo finale il ciclista di Rovereto ha preceduto Nicolò Garibbo e Simone Carrò.

Al via si sono presentati 130 corridori in rappresentanza di 22 società che hanno battagliato sul tracciato di 140 chilometri ondulati e di difficile interpretazione. Prima della partenza è stato osservato un minuto di raccoglimento, come da disposizione FCI per ricordare il giovane ciclista Mattia Lorenzi morto in un incidente durante l’allenamento. La corsa è stata molto combattuta ed è esplosa nel finale quando il Gran Premio della Montagna di San Giovanni e l’erta conclusiva di 400 metri, che hanno fatto la differenza. Dopo il suono della campana, si formava al comando un drappello di otto corridori: De Biasi, Garibbo, Carrò, Parravano, Lock, Galimberti, Pierantozzi e Granger. Scatti e controscatti non sortivano l’effetto sperato. Anche il muro finale lasciava la situazione immutata e allora ci voleva la finale a ranghi ridotti per decretare il successo di De Biasi davanti a Garibbo e e Carrò.

Alla premiazione finale hanno preso parte il Presidente del Coni Regionale Fabio Luna, Il Presidente Regionale FCI Lino Secchi, il Presidente Provinciale FCI Marco Lelli, il Sindaco di Monte Urano Moira Canigola, Gianluca Minnoni di Studio Moda, Sergio Ferracuti del Calzaturifico Missouri ed il Presidente dei Giudici di gara Marche, Emanuele Senzacqua.

Questo l’ordine di arrivo: 1° Andrea DeBiasi (Rime Drali) in 3h 17’43” alla media oraria di 42,182, 2° Nicolò Garibbo (Team Technipes #inemiliaromagna), 3° Simone Carrò (MG K Vis Color For Peace), 4° Francesco Parravano (Aran Cucine Vejus) a 4”, 5° Dennis Lock (Zalf Euromobil Desireè Fior) a 7”, 6° Lorenzo Galimberti (Biesse Carrera) a 13”, 7° Lucio Pierantozzi (Work Service Group Vitalcare Vega) a 21”, 8° Benjamin Granger (MG Kvis Color For Peace) a 23”, 9° Andrea Guerra (Zalf Euromobil Desireè Fior) a 28”, 10° Cesare Chesini (Zalf Euromobil Desireè Fior) a 39”.