Trionfo nel weekend per la polisportiva Servigliano

La festa dell’Immacolata porta bene agli atleti della polisportiva Servigliano, impegnati su vari tracciati. A Montegranaro nella ‘Veregra Run’, percorso molto muscolare di circa 10 chilometri, ha visto brillare la tenace Elena Melis che ha ottenuto un ottimo terzo posto assoluto tra le donne. Mentre a Sarnano in occasione della classica ‘Corsa di Babbo Natale’, i podisti gallo neri hanno raccolto vari successi: quarto posto assoluto per Marvin Perugini; al femminile l’inossidabile Michela Boniello ha conquistato un ottimo secondo posto assoluto tra le donne col tempo di 41’51". Dopo l’eccellente prova nella maratona di Verona, Lorenzo Nardi ha ottenuto ottavo posto assoluto e primo posto nella categoria SM45 col tempo di 38’06". Finalmente, dopo diversi piazzamenti è arrivato a podio Simone Profili che porta a casa uno strepitoso secondo posto nella categoria SM50 col tempo di 41’19. Ai piedi del podio della categoria SM60, Quinto Perugini ha concluso col tempo di 44’10". Buona la prestazione di Luca Felicioni, dopo un periodo di assenza torna e raggiunge il 7° posto nella categoria SM40. Ad Arezzo, in occasione della 3° edizione dell’Arezzo Wild Trail; su un percorso di 12,7 chilometri, Jack Perugini ha ottenuto un grande 6° posto assoluto col tempo di 1h8’50".

