Tris: vincono Sutor, Samb e Porto Sant’Elpidio

Reazione immediata della Sutor Basket Montegranaro che dopo due sconfitte consecutive supera in maniera netta e convincente il Tolentino nel match valevole per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Unica, girone Marche-Umbria. Sin dalla palla a due le intenzioni della compagine gialloblù, priva di Gasparini, sono chiare: difesa intensa, circolazione di palla e precisone al tiro. Merlini fa la voce grossa sotto canestro, mentre i suoi compagni si occupano di colpire dall’arco e il 6/11 da tre di fine primo periodo illustra al meglio la situazione, alla prima pausa il punteggio è di 26-4. Nessun calo di concentrazione nella seconda frazione di gioco dove i sutorini continuano a difendere forte, a giovarne è Leonardo Verdecchia che trova punti facili in contropiede, utili a tenere lontana Tolentino. Minuti importanti in campo anche per il giovane lungo Matteo Barbante, a metà gara il punteggio è di 40-17. Nessun cambio di copione al rientro in campo dagli spogliatoi; le triple di Nessi, Merlini e Verdecchia mettono il punto esclamativo sul match mandando la Sutor sul + 31. Tolentino fatica a trovare la via del canestro, mentre Marchioli mantiene alte le sue percentuali dall’arco, al trentesimo il punteggio è di 69-20. L’ultimo quarto è utile a coach Coen per allungare le rotazioni e dare minuti ai giovani Tomassini e Strappa, con quest’ultimo che segna 7 punti meritandosi gli applausi del pubblico presente alla Bombonera. Alla sirena finale il punteggio è di 85-34. Domenica 11 febbraio alla Bombonera ci sarà la Bartoli Mechanics Basket.

Prosegue molto speditamente la rincorsa del Porto Sant’Elpidio Basket alla zona play off, con un’altra importante e netta vittoria per 63-49 contro l’UBS Foligno Basket. I rivieraschi si portano subito avanti nel punteggio, chiudendo sul 19-12 il primo parziale. Il secondo periodo è molto equilibrato, al riposo lungo il vantaggio dei padroni di casa rimane di 7 lunghezze sul 34-27. La svolta del match arriva nella terza frazione di gioco, con un parziale di 18-6, che lancia il Porto Sant’Elpidio sul +19 e partita ai titoli di coda. La sfida finisce sul 63-49 con i soliti Boffini, Fabi e Torresi in doppia cifra. Grazie a questo nuovo successo la squadra di coach Massimiliano Domizioli sale al sesto posto a quota 24 punti.

Terza vittoria consecutiva per l’Infoservice Sambenedettese Basket che nello scontro diretto contro Teramo Basket vince 85-75 ribaltando anche la differenza canestri. Per la squadra unificata Sambenedettese Basket, Grottammare Basketball, Martinsicuro Basket, Acquaviva Basket si tratta di un successo importantissimo nella rincorsa ai play-off ottenuto contro una delle formazioni più attrezzate del torneo che occupava il quarto posto in classifica. Il primo tempo era in equilibrio con gli attacchi a prevalere sulle difese su entrambi i lati del campo; sul finale di secondo quarto il Teramo conquistava un piccolo vantaggio andando alla pausa sul 40-46. Alla ripresa delle ostilità l’Infoservice cambiava totalmente marcia e piazzava subito un break di 11-0. Il Teramo non mollava restando tuttavia sempre incollato ai rossoblù fino al nuovo decisivo break finale. Mvp della sfida Raul Cardenas autore di 22 punti, 24 i punti a referto per Mattia Bassetti, 23 per Mandel Adib Tongue Zuko.

Incredibile il ruolino di marcia dei rossoblù dall’arrivo di Coach Remo Tempera (3 vittorie su 4, e tutti ricordano come è arrivata l’unica sconfitta). Il campionato tuttavia non permette cali di concentrazione e i rossoblù dovranno confermare l’ottimo momento sabato alle ore 18:30 nella sfida casalinga contro Torre de’Passeri, una sfida particolare per Coach Tempera artefice della cavalcata clamorosa dei torresi fino alla serie B.