Trofeo Giacomo Pistilli a Porto Sant'Elpidio: Ritrovo sul Lungomare

Il Gruppo Ciclistico Mountain Bike Porto Sant’Elpidio e dunque Sauro Mazzante e i suoi collaboratori, organizzano per oggi, a partire dalle 14, il primo Trofeo Giacomo Pistilli, che vedrà assegnare le coppe Devis Lattanzi e Bordificio MG, prova valevole per il Fertesino Cup Giovanissimi, che sponsorizza le competizioni riservate ai ragazzini dai 7 ai 12 anni. Il ritrovo è sul lungomare Trieste, all’altezza dello chalet Guneson, con partenza alle 15,30.

Il circuito cittadino (l’anello del lungomare centro) sarà chiuso al traffico. Domani mattina, (il ritrovo è alle ore 7,30), ancora protagoniste le biciclette, stavolta per una classica, la cicloturistica Porto Sant’Elpidio – Loreto, 47esimo Trofeo Lamberto Smerilli, organizzata dal G.C. Marina Picena. La partenza per questa corsa non competitiva, è da Piazza Wojtyla (davanti alla chiesa di San Pio X) da dove muoveranno i ciclisti amatoriali (negli anni passati la partecipazione è sempre stata particolarmente consistente) per raggiungere la città mariana e ricevere la benedizione, prima di riprendere la strada di casa. Una manifestazione che richiama, ogni anno, un gran numero di appassionati, tra i quali anche qualche amministratore comunale.