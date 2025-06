Trofeo Grottazzolina . Gli ’Allievi’ sui pedali

E’ tutto pronto per il ‘Trofeo Grottazzolina’, gara ciclistica riservata alla categoria Allievi in programma per domani. Un evento sportivo che ha segnato la storia di questo comune, grazie all’impegno di tanti appassionati che già negli anni ‘70 vestivano i colori dell’associazione ‘Mario Pupilli’ e non solo. Domani, grazie all’impegno dei dirigenti della ‘New Mario Pupilli’, con in testa lo storico presidente Mario Traini e al supporto dell’Amministrazione la gara torna a vivere. Il progetto dedicato all’attività giovanile, prevedeva anche per quest’anno una gara riservata alle ‘Donne Esordienti’ inserita nel ‘Trofeo Rosa’ e una gara riservata alla categoria ‘Allievi’.

Le operazioni preliminari si svolgeranno in Piazza Umberto I a partire dalle 13, mentre e l’arrivo è previsto in via Verdi. I partecipanti affronteranno un circuito di circa 8,5 chilometri da affrontare per 9 volte e nel finale la salita che conduce a Grottazzolina: un chilometro pendenza media del 5% - 6% per un totale di 83 chilometri. Alle 17 la premiazione, i premi per i protagonisti della manifestazione organizzata dalla Zero24 Cycling Team con la collaborazione della New Mario Pupilli, saranno rivolti ai primi dieci classificati, al direttore sportivo del vincitore e saranno prodotti dall’azienda locale Laser&Co.