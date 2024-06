Trofeo Italia Uisp, il team Red Racing torna sul podio

Riprendono le competizioni e il Team Red Racing con sede a Fermo e anima a Grottazzolina, torna sul podio. Domenica 2 giugno, si è disputata l’ultima prova del Trofeo Italia Uisp Epoca, sul tracciato del ‘Malandrone’ a Siena, dove Mirko Fiorentini con un secondo posto assoluto di giornata ha conquistato il Titolo italiano Uisp nella categoria ‘Epoca New’. Domenica 9 giugno invece spazio ai Campionati regionali Fmi Marche ed quello dell’Emilia Romagna. Sul tracciato ‘Cross Valley’ di Castellarano a Reggio Emilia si è corsa la quinta prova di Regionale Fmi Emiliana Romagna, dove nella categoria ‘SuperVeteran’ Mx1 Claudio Simonini dopo l’ottima partenza in testa, alla seconda curva un contatto con relativa caduta lo hanno costretto a ripartire dalle ultime posizione recuperando fino alla sesta; mentre nella seconda gara sempre con una partenza in testa è riuscito a chiudere in seconda posizione salendo sul terzo gradino del podio di giornata, ad una giornata dalla chiusura del campionato continua mantenere la tabella rossa di leader del Campionato regionale. Nella stessa categoria posizioni quasi invertite per Marco Ravaglia che, nella prima batteria chiude in seconda posizione, mentre nella seconda manche quando fino a metà gara era nelle prime posizioni, ma il dolore alla spalla non ancora in perfette condizioni si è fatto sentire facendolo rallentare fino alla decima posizione che però è valso una quinta posizione assoluta di giornata, attualmente con solo due gare disputate lo vede in nona posizione assoluta nella classifica generale.

a.c.