Trofeo Ricci-Rotary con 28 velisti in gara

Saranno 28 i velisti in gara, oggi e domani nella 18esima edizione del Trofeo Ricci-Rotary Fermo, Memorial Raccamadoro Ramelli. Per l’organizzazione l’associazione "Liberi nel vento". La regata nazionale avrà come quartier generale la base nautica degli organizzatori della stessa "Liberi nel vento", base sita all’interno del porto turistico. "Ben cinque timonieri giungeranno a Porto San Giorgio anche dall’Austria – ha detto alla presentazione della regata il presidente del sodalizio Daniele Malavolta –. L’elevato numero di partecipanti è già un bel risultato. Questo è possibile grazie anche alla comoda posizione del porto turistico, a poche centinaia di metri dell’uscita del casello autostradale". La regata, che sarà coordinata dagli ufficiali della Federazione Italiana Vela Eric Masserotti, Giampaolo Cognigni e Lorenzo Viandante, si svilupperà su due giornate di regate per un totale di cinque prove. Oggi, sabato 5 luglio, alle ore 13 sarà dato il segnale d’avviso della prima prova, domenica si chiude alle 16 con le premiazioni. Le imbarcazioni della classe 2.4mR danno la possibilità anche a persone con disabilità, previa visita medico sportiva, di regatare in completa autonomia insieme a persone normodotate.

Le attività in formula "Open" vedono la competizione senza differenze di classifica. Il sindaco Valerio Vesprini ha sottolineato come l’attività della Liberi nel vento "non si limiti allo sport ma interessi l’inclusione e la promozione". Giovanni Lanciotti, amministratore della società partecipata Sgds Multiservizi, ha fatto notare come il trofeo sia la prima rilevante iniziativa sportiva sotto il nuovo corso di gestione del porto: "il porto deve essere aperto alla città, con lo sport, eventi culturali e di intrattenimento".

L’assessore allo Sport Fabio Senzacqua ha rimarcato con soddisfazione come "anche questa iniziativa rientra appieno tra le nostre aspettative sul porto per le quali abbiamo combattuto: le intenzioni della nostra azione sono state ribadite a tutti, dalla politica ai diportisti. Auguri agli organizzatori per queste giornate di sano agonismo in mare". In chiusura gli interventi di Marzia Marchionni (Rotary Fermo) e Roberto Novelli (vice presidente regionale Comitato italiano paralimpico) a ribadire il fascino e l’importanza di questa manifestazione.

Silvio Sebastiani