’Trofeo Studio Moda’ a Monte Urano

Organizzato dal Team Studio Moda patrocinio del Comune di Monte Urano domenica a Monte Urano andrà in scena il Trofeo Studio Moda di ciclismo valevole per l’assegnazione delle maglie di campione Regionale FCI Master. Il ritrovo è stato fissato per le 7 in via Papa Giovanni XXIII. Si gareggerà su un anello di 18 km con la partenza prevista in via Marchesi poi si proseguirà sulla SP27 (da Monte Urano, via Elpidiense a Sant’Elpidio a Mare bivio SP77) SP77 (da S.Elpidio a Mare a bivio SP239) SP239 (da bivio SP77 fino a bivio SP30) SP30 (da rotonda Campiglione di Fermo a bivio SP62) SP62 (da bivio SP30 a Monte Urano, via Marchesi). Partenze – Alle ore 8.30 prenderanno il via le seguenti categorie: M5, M6, M7, M8 (di prima e seconda serie) e le Master Women 1, 2 e 3. Questi atleti dovranno percorrere tre giri pari a 54 km. Successivamente toccherà a: M1,M2,M3,M4 ed Elite Sport (di prima e seconda serie). Per loro i giri saranno 4 per complessivi 70 km. Al termine ci saranno le premiazioni e le maglie. Dunque, dopo il campionato Italiano dell’anno scorso, il Team Studio Moda è pronto a proporre un altro grande spettacolo.

Roberto Cicchiné