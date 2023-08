Troppi lupi, ecco le zone da evitare

La presenza dei lupi documentata e segnalata dai cittadini anche a ridosso del centro storico, rischia di intaccare la sicurezza pubblica ed il sindaco emette specifica ordinanza. E’ quanto accade a Montottone, dove il primo cittadino Gianni Carelli, dietro concertazione con la prefettura di Fermo e gli enti preposti, è giunto alla decisone di emettere l’ordinanza necessaria ad avvisare la popolazione della presenza di lupi. L’ordinanza verrà pubblicata a breve, ed invita i cittadini a non entrare o passeggiare in determinate zone del paese e ad essere prudenti nell’intera fascia delle 24 ore. Accanto all’ordinanza, sintomo di forte senso di responsabilità civile a tutela della comunità, Carelli agisce anche verso la risoluzione del pericolo. Il sindaco ha infatti formulato richiesta ufficiale al servizio sanitario della Asl per monitorare e censire i lupi sul territorio comunale, informandone (tramite lettera contenente le motivazioni) la Prefettura, l’Asur, il Corpo forestale dei carabinieri, il settore ambiente della Provincia ed il presidente della stessa.

Un’azione coraggiosa, quella di Carelli, che in questo modo antepone la sicurezza dei cittadini a possibili ed eventuali polveroni mediatici e sterili allarmismi. "Da tempo ci confrontiamo con questa situazione denunciata più volte – dice il sindaco – che ora è precipitata e chiede azioni concrete. Sono troppo numerose le segnalazioni dei cittadini anche documentate, che testimoniano la presenza di lupi, fotografati fino alle porte del paese e in prossimità di abitazioni. Allo stesso modo sono giunte segnalazioni per la sparizione di cani". Per quanto ci voglia coraggio ad emettere simile ordinanza che rischia di frenare la vitalità di residenti o turisti, Carelli sa che la sicurezza pubblica viene prima di tutto. "Secondo gli esperti – spiega – la massiccia presenza estiva di lupi in un luogo, lascia presagire una presenza maggiore nel periodo invernale. Ecco quindi che l’ordinanza ha un duplice valore: tutelare i cittadini e approcciarsi alla soluzione del problema. L’ordinanza è infatti preposta all’informazione e valida come invito alla prudenza – conclude Carelli – ma non è sufficiente a risolvere la situazione della quale è ormai inutile solo parlare. Ritengo necessario censire l’entità dei lupi e da qui trovare una soluzione equilibrata nel rispetto di uomini e animali, volta a riportare la natura alle sue leggi. È giusto che i cittadini siano consapevoli della situazione reale e proprio per questo che non siano prigionieri di paure, ma liberi di andare ovunque da soli, o con i propri animali domestici".

Paola Pieragostini