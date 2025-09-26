"Troppi marchigiani oggi rinunciano a curarsi. La Zes? Che sia per tutti"

È considerato un po’ il senatore tra i candidati alle prossime elezioni regionali: l’anno prossimo compie i suoi primi cinquanta anni in politica. Cesetti, lei oggi è l’unico consigliere regionale uscente del Pd che si candida per il terzo mandato.

"Ci scherziamo, sono Cesetti ter. In realtà l’ha chiesto una parte del partito, lo ha chiesto Ricci, Francesco Giacinti si è fatto da parte per me, la mia è stata una scelta necessaria".

Cesetti, che risultati rivendica, cosa sta raccontando ai fermani del suo impegno passato e per il futuro?

"Intanto io credo di portare competenza, esperienza, serietà. Nei miei 50 anni in politica non ho mai avuto un problema, un sospetto, una possibilità di avviso di garanzia".

Quando era assessore sono partiti i finanziamenti per gli ospedali di Amandola e Fermo. "Adesso serve un nuovo stanziamento nel primo bilancio di 50 milioni per potenziare tutte le strutture sanitarie presenti sul territorio della provincia di Fermo. E poi, un piano straordinario di assunzioni per ridurre i tempi delle liste d’attesa, oltre alla trasformazione del vecchio Murri in una moderna Cittadella Sanitaria".

Come sta oggi la sanità fermana?

"Sul fatto che la sanità fermana sia molto peggiorata negli ultimi cinque ci sono pochi dubbi. Lo sanno bene i cittadini che si rivolgono al Cup per prenotare una visita e sbattono sui lunghissimi tempi delle liste di attesa, lo sanno quanti sono costretti a pagare fior di quattrini per ricevere prestazioni nelle strutture private, e lo sanno coloro che, non potendo accedere a queste ultime, rinunciano a curarsi. Ma questa situazione è nota anche negli ambienti del centrodestra, dove in effetti non si fa certo a gara nel rivendicare risultati che chiaramente non ci sono. Per questo trovo stucchevoli alcune recenti uscite del sindaco di Fermo, oggi candidato con le seconde linee della destra, secondo il quale la giunta regionale avrebbe fatto molto di più della precedente guidata dal centrosinistra. Per noi è essenziale continuare a tutelare i più fragili e dunque aumento della spesa sociale per disabili, anziani, minori e famiglie, con attenzione all’integrazione tra servizi sanitari e sociali, oltre a ripristino dei fondi per la non autosufficienza, i servizi all’infanzia, le persone con disabilità e disturbi mentali".

Il Governo ha annunciato l’avvio della Zes, una buona notizia anche per il fermano?

"Dobbiamo far sì che ci sia una effettiva istituzione della Zes e su tutto il territorio marchigiano, con la decontribuzione del 30 per cento sul costo del lavoro e rilancio degli Accordi di Programma per le aree di crisi. Ma tutto questo non servirà a niente se non avremo sistemato le carenze infrastrutturali a cui pure avevamo iniziato a mettere mano: realizzazione della terza corsia A14 tra Porto Sant’Elpidio e Pedaso, realizzazione della Mare-Monti, sia nel tratto di Servigliano-Amandola che nel tratto della Media Val Tenna, e del secondo tratto della Strada Mezzina. E poi, l’adeguamento e potenziamento della Valliva dell’Ete Morto da Massa Fermana a Monte Urano".

a. m.