"Troppi ritardi" La Marina chiede 48 milioni di danni

Dopo un periodo di collaborazione e di pace, utile a smaltire i veleni accumulati in tanti anni di dura contrapposizione, Comune e società Marina tornano a litigare. E se il primo chiede 900.516,06 euro per canoni demaniali non versati dalla società, quest’ultima chiede il ristoro di 48,2 milioni di euro per aver atteso 42 anni il piano regolatore per poter procedere al completamento della struttura portuale. Ma andiamo con ordine. Il Comune lo scorso 27 maggio ha dichiarato la decadenza dalla concessione del Marina per la mancata presentazione della polizza fideiussoria e per non aver versato 900.516,06 per canoni demaniali. Il Marina ha adito il Tar opponendosi alla decisione dell’Ente, definita "ingiusta ed illegittima". "Il Comune, infatti – spiega la società – nel riconteggio dei canoni non ha voluto considerare quanto stabilito da recenti disposizioni legislative ed amministrative: principi di legge opposti ripetutamente dalla Marina al Comune e confermate anche dalle tre sentenze del Consiglio di Stato che lo scorso ottobre 2022 hanno dato ragione proprio al Marina". Quindi, dopo aver fatto presente che il mancato accordo sui canoni impedisce al momento il rilascio della fideiussione, secondo la società un tale comportamento appare strumentale finalizzato ad ottenere la gestione diretta del porto da parte del Comune.

Detto questo il Marina dice che: "A tutela dei propri diritti e al fine di difendere il porto turistico, le maestranze e il progetto di sviluppo immobiliare approvato nel lontano 1982 e realizzabile solo dal settembre 2022, grazie alle approvazioni rilasciate dalla precedente Giunta comunale e dalla Regione Marche, dopo 42 anni – si trova oggi costretta anche a richiedere al Comune il ristoro dei danni causati proprio dai ritardi subiti e dal mancato riequilibrio economico – temporale della concessione, seppur richiesto e previsto ai sensi di legge. Il ristoro dei danni ammonta a 48,2 milioni di euro, somma richiesta dai legali del Marina. Azione dovuta da parte del Cda del Marina a fronte elle più recenti chiusure ad ogni possibile approfondimento e dialogo espresso dagli Uffici Comunali.

"In ogni caso, – la chiosa della società – rimaniamo disponibili ad un confronto con il Comune e l’Agenzia del Demanio in quanto confermiamo la volontà di completare i lavori di riqualificazione del porto, adempiendo agli oneri concessori".

Silvio Sebastiani