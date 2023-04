‘TrottiMania. Quadri da collezione’ Settanta opere in mostra

La nuova sala polivalente del ‘Gigli’ ospita, da sabato (inaugurazione ore 17) ‘TrottiMania. Quadri da collezione’, mostra di 70 opere dei periodi più vari di Sandro Trotti, provenienti da collezioni private di famiglie monturanesi, paese d’origine del Maestro. "Credevo di aver già scritto molto, se non tutto, di Trotti ma – ammette il curatore, Nunzio Giustozzi – ma grazie a Massimo Mazzaferro, Michele Melonaro e Vincenzo Mandozzi che si sono presi la briga di andare alla scoperta di queste opere, mi sono reso conto che c’è sempre qualcos’altro da scoprire su di lui". Oggi, brillante 89enne, Trotti vive per metà dell’anno in Cina dove è una assoluta celebrità artistica, dove gli hanno dedicato un museo, un centro studi e dove insegna. E pensare che il padre voleva che facesse il muratore. La particolarità e l’originalità della mostra sta nell’essere un ampio panorama di tutto il mondo artistico di Trotti e dell’evoluzione della sua arte. "Molte le opere ispirate al mare – dice Giustozzi – che ben si abbinano alla scelta di Porto Sant’Elpidio". All’inaugurazione, presente anche Trotti, Mandozzi presenterà il suo libro ‘Il Maestro al telefono’ (edito dall’Associazione Culturale La Luna, stampa Grafiche Fioroni) "per far conoscere Trotti e la ricchezza della realtà artistica di questo territorio". Gongolano il sindaco Nazareno Franchellucci e l’assessore alla cultura, Emanuela Ferracuti: "Riqualificando il ‘Gigli volevamo creare spazi versatili dal punto di vista culturale e ci siamo riusciti. Siamo onorati di ospitare una mostra di assoluto prestigio". ‘TrottiMania’ sarà visitabile fino al 7 maggio (tutti i giorni), anche in concomitanza con iniziative pubbliche ospitate al ‘Gigli’.

Marisa Colibazzi