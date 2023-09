Trova portafoglicon mille euroe lo restituisce

Quando ha visto quel portafogli cadere da un’auto, si è resa conto che all’interno c’erano parecchi soldi,

circa mille euro.

A quel punto, la donna avrebbe potuto far finta di niente e invece, raccolto il portafogli, e lo ha consegnato ai carabinieri che in brevissimo tempo hanno rintracciato il proprietario per restituirglielo.

È accaduto, a Porto San Giorgio, quando una donna di mezza età ha notato quel portafogli cadere da un’auto in partenza, e così lo ha raccolto da terra.

All’interno c’erano circa mille euro in contanti. Dimostrando una cultura dell’onestà non sempre così diffusa, si è recata presso la caserma dei carabinieri di Porto San Giorgio e lì ha lasciato quel portafogli. A quel punto la palla è passata ai militari dell’Arma che si sono subito attivati e in brevissimo tempo hanno rintracciato il proprietario, un 50enne sangiorgese, riconsegnandogli l’oggetto che aveva smarrito con, all’interno, l’intera somma di denaro.

fab. cast.