Trovata la sede per le 5 classi della ‘Collodi’

Trovata una sistemazione, sia pure provvisoria (fino al termine di questo anno scolastico) per le cinque classi della primaria ‘Collodi’ presso la sede dell’associazione di quartiere Cretarola, per gli amministratori si è trattato di trovare una collocazione alternativa (e anch’essa provvisoria) per il centro di aggregazione per bambini ed adolescenti. Le attività del Cag sono state momentaneamente sospese in attesa di individuare una sede idonea che avesse i requisiti di autorizzazione rispettosi delle normative. E, anche stavolta, l’amministrazione ha bussato alle porte della parrocchia che, da diverse settimane, è guidata da Don Giordano De Angelis che è a capo anche della parrocchia San Pio X. Ed è proprio nei locali parrocchiali di quest’ultima che è stata trovata la location adatta per ospitare bambini ed adolescenti del centro. "La parrocchia San Pio X concederà i locali a titolo di comodato gratuito – chiarisce l’amministrazione – e sarà prevista l’assegnazione di un contributo per compartecipare alle spese relative alle utenze stimato in 1500 euro". E così, fino al termine di questo anno scolastico tanto travagliato dal punto di vista logistico, anche per il Centro di aggregazione è stata trovata una soluzione confacente. Intanto, va ricordato che per adeguare i locali della sede del quartiere Cretarola sono stati spesi 55mila euro per i minimi interventi che si sono resi necessari ed effettuati in regime di urgenza. Ma non finisce qui, perché in Comune si sta già pensando agli impegni di spesa (tra locazione e interventi di adeguamento) da mettere in conto nei locali dell’immobile privato in cui, da settembre, saranno collocate le 5 classi della ‘Collodi’ e dove resteranno il tempo necessario alla costruzione della nuova scuola, nel quartiere Corva. Marisa Colibazzi