Trovate decine di esche topicide lungo la spiaggia

Decine di esche topicide sparse lungo la spiaggia, all’altezza della pineta sono state rinvenute l’altro giorno da alcuni cittadini che, comprensibilmente indignati, hanno immediatamente segnalato la cosa alle forze dell’ordine e anche all’amministrazione, per poi provvedere a rimuoverle per evitare che qualche cane lasciato libero di correre in quell’area, li addentasse e restasse avvelenato. Un rinvenimento che ha suscitato l’indignazione non solo di molti cittadini, ma anche del sindaco Massimiliano Ciarpella e del vice, Andrea Balestrieri. "Ringrazio i cittadini che lo hanno segnalato e si sono prodigati per rimuovere queste esche, i carabinieri forestali intervenuti sul posto e la Polizia Locale. Stamattina (ieri, ndr) abbiamo nuovamente inviato agenti della Polizia Locale e personale del Comune per un accurato sopralluogo e una pulizia di tutta l’area che ha permesso di individuarne anche altre". Un episodio deprecabile e condannabile e l’augurio di Ciarpella è che "le indagini permettano di individuare i soggetti inqualificabili che hanno commesso questo gesto infame. In ogni caso, invito tutti i cittadini proprietari di animali a prestare attenzione e segnalare eventuali avvistamenti". Rabbia e indignazione anche da parte di Balestrieri nel denunciare la presenza di queste pasticche velenose in quel tratto di spiaggia: "Solo grazie all’attenzione di alcuni cittadini che stavano passeggiando con i propri cani questa minaccia è stata scoperta e prontamente sventata, evitando potenziali gravissime conseguenze per animali o anche per i bambini. Chiunque abbia compiuto questo atto vile e pericoloso deve essere identificato e punito per cui invito tutt a fornire ogni informazione utile alle forze dell’ordine".