Trovati in possesso di un jammer nel polo logistico ‘Nero Giardini’

Due trentenni italiani pregiudicati, sono stati trovati in possesso di un dispositivo ‘jammer’ pertanto condotti in questura e denunciati alla locale Autorità Giudiziaria. Questo l’esito dell’incessante attività di controllo posta in essere sul territorio dalla polizia di Stato di Fermo, mirata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria. L’operazione in questione risale al pomeriggio di domenica, quando gli agenti della squadra Volante, transitando nei pressi del polo logistico ‘Nero Giardini’, hanno notato una Peugeot, in sosta, con due persone a bordo. Nel momento in cui la Volante ha effettuato inversione di marcia per avvicinarsi al veicolo ritenuto sospetto, il conducente della Peugeot è ripartito repentinamente, per poi essere prontamente fermato dalla polizia. Sottoposti a controllo, gli occupanti sono risultati essere gravati da numerosi precedenti di polizia, mentre nell’abitacolo dell’auto occultato nel porta oggetti, è stato rinvenuto il dispositivo ‘jammer’, detto anche disturbatore o paralizzatore. Si tratta di un dispositivo che viene comunemente utilizzato dai malviventi per riuscire a ‘sovrastare’, ovvero a disturbare i segnali di trasmissione. Nello specifico, le pratiche di ‘jamming’ vengono spesso impiegate per ‘mettere a tappeto’ molti sistemi di antifurti, in particolar modo gli antifurti satellitari di autoveicoli, per disturbare i segnali Gsm e Gps, ma è in grado anche di eliminare il segnale del cellulare e di disturbare le radiofrequenze di altri sistemi elettronici.

Questi apparati elettronici trasmettono onde radio tali da impedire il funzionamento di telefonini, radiocomandi, microspie Gsm, apparati Wifi, Gps, sensori antifurto wireless, combinatori telefonici Gsm, telecamere wireless per la videosorveglianza, apricancelli, apriportiere, ecc. Alla richiesta dei poliziotti di fornire spiegazioni in merito al possesso del dispositivo, i due hanno dichiarato di non saper rispondere così come non hanno saputo fornire il motivo della loro presenza in quella zona. I pregiudicati sono stati condotti in questura e deferiti in stato di libertà, alla locale Autorità Giudiziaria.

Paola Pieragostini