Trovato morto a 63 anni nell’alloggio popolare

Era morto da diversi giorni, ma soltanto ieri è scattato l’allarme e il suo corpo senza vita è stato trovato in un appartamento del complesso delle case popolari di via Graffigna. Si tratta di G. R. un fermano di 63 anni, deceduto apparentemente per cause naturali. Viveva in un alloggio di emergenza che gli era stato assegnato dal Comune.

I vicini non lo vedevano uscire da diversi giorni, così gli addetti dei servizi sociali, che seguivano la sua situazione e che gli avevano affidato temporaneamente quell’abitazione, hanno deciso di chiamarlo al telefono. Non avendo alcuna risposta, due assistenti sociali si sono recate direttamente al domicilio dell’uomo e hanno fatto la macabra scoperta. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della Compagnia di Fermo e i sanitari del 118 e della Croce Verde. Oggi sarà effettuata l’ispezione cadaverica sulla salma.