Trovato morto in un canale: mistero a Fermo

Fermo, 17 luglio 2023 - E’ giallo sul cadavere di un giovane di 44 anni di Montecosaro (in provincia di Macerata) ritrovato in un canale adiacente alla foce del fiume Tenna in territorio di Fermo. Ad avvistare la salma è stato un passante che stava passeggiando nei pressi del ponte che collega Lido Tre Archi a Porto Sant’Elpidio.

Del giovane, subito identificato, era scomparso da qualche giorno. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, la polizia, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che si sono occupati del recupero il corpo del giovane.

Al momento non si conoscono le cause del decesso, pertanto si indaga a 360 gradi. Secondo la prima ispezione cadaverica la morte risalirebbe a circa 48 ore fa.

Gli inquirenti tengono tutto nel massimo riserbo, ma le ipotesi più accreditate al momento sarebbero quella del decesso per overdose o a seguito di un’aggressione.

Notizia in aggiornamento