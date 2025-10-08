Trovato morto in casa. C’è l’ipotesi overdose

Aveva 30 anni, era di nazionalità marocchina, aveva precedenti legati allo spaccio di stupefacenti ed era noto alle forze dell’ordine Omar Tlili, trovato senza vita, ieri, nel primissimo pomeriggio, da un amico con cui condivideva l’appartamento di via Celeste, in cui stava scontando gli arresti domiciliari. L’ipotesi più accreditata sulle cause del decesso del ragazzo è che si sia trattato di overdose. E’ stato proprio l’amico, un connazionale, a dare l’allarme anche se, quando sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, per Omar Tlili non c’era più nulla da fare. Il deceduto non era residente in città, ma a quanto si apprende, viveva in quell’appartamento in regime di arresti domiciliari. Sul posto, ieri, sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione insieme al magistrato prima di dare il nulla osta per la rimozione della salma, trasportata all’obitorio dell’ospedale di Fermo.

Operazioni che si sono protratte fino a metà pomeriggio, giusto il tempo di effettuare tutti gli accertamenti e le indagini del caso anche sentendo i coinquilini, per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Tra l’altro, in primo momento, appena appreso del decesso, la voce che era circolata lo riconduceva a una sorta di regolamento di conti legati al mercato dello spaccio, mentre successivamente l’ipotesi che ha prevalso è stata quella dell’overdose.

Il fatto è che in quella palazzina di via Celeste, da qualche tempo, vivono e viene frequentata, da parecchi soggetti stranieri (marocchini, albanesi, rumeni) e i residenti ricordano che, un paio di settimane fa, proprio qui era stata effettuata una retata da parte delle forze dell’ordine che aveva portato al fermo di diverse persone straniere, anche in quel caso per questioni legate al traffico di stupefacenti. Soggetti che sono presto tornati in circolazione.

