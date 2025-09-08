Trovato morto in spiaggia a Porto Sant’Elpidio: indagini a tutto campo

Fermo, 8 settembre 2025 – Un uomo è stato trovato senza vita, questa mattina, sulla spiaggia di Porto Sant'Elpidio. La segnalazione è arrivata intorno alle 7 dal tratto centrale della costa elpidiense, in via Trieste. Lì si sono precipitati i soccorritori ma al loro arrivo per quell'uomo non c'era ormai più nulla da fare.

Sul posto i sanitari del 118, la polizia e la guardia costiera. Al momento non si conoscono le cause del decesso. Le forze dell'ordine sono al lavoro per l'identificazione della salma e per ricostruire gli ultimi minuti di vita di quell'uomo.

Notizia in aggiornamento