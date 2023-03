Truffa al postamat, rinviato a giudizio

Aveva indotto la vittima a recarsi presso una postazione bancomat per poi convincerla a eseguire una serie di operazioni che, di fatto, avevano determinato il trasferimento dell’intera somma depositata sulla propria carta di credito, a favore di un’altra carta, risultata di proprietà del truffatore. Per questo motivo un 30enne di Napoli è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di truffa. Il fatto risale al marzo 2022 quando un ragazzo di 23 anni di Sant’Elpidio a Mare aveva ricevuto sul proprio cellulare un messaggio sms con cui veniva informato del blocco del suo conto corrente postale. Subito dopo aveva ricevuto una telefonata da una persona, l’abile truffatore, che dopo essersi presentato come dipendente della società Poste italiane, lo aveva invitato a raggiungere uno sportello bancomat per procedere allo sblocco del suo conto postale. I carabinieri, in meno di un mese di indagini, erano riusciti a ricostruire il puzzle, ad identificare e a denunciare l’autore della truffa, il 30enne napoletano.