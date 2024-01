Si finge nipote per truffare due anziani: 40enne a processo

Fermo, 4 gennaio 2024 – Spacciandosi per il nipote aveva chiesto aiuto a due anziani per farsi dare i gioielli di famiglia, facendo credere loro che sarebbero serviti a pagare un acquisto online effettuato dal loro parente. Il truffatore, un 40enne napoletano, ha dovuto però fare i conti con i poliziotti della squadra mobile che avevano identificato l’autore del raggiro commesso nei confronti dei due "nonni" di Porto San Giorgio.

Il malvivente, a conclusione dele indagini, è stato rinviato a giudizio per di truffa aggravata. Il fatto nel settembre 2022, quando la coppia di coniugi aveva ricevuto una chiamata da parte di un uomo che diceva di essere il nipote e chiedeva il loro aiuto. Il finto nipote aveva raccontato di aver effettuato un acquisto online e di aver pagato solo una parte della somma, prospettando ai due anziani di lasciare in pegno dei preziosi di loro proprietà ad un corriere. Contemporaneamente alla chiamata sull’utenza fissa i coniugi avevano ricevuto anche una chiamata sull’utenza mobile, strategia finalizzata verosimilmente a tenere impegnati i due anziani ed evitare che contattassero altre persone.

Dopo pochi minuti era giunto un uomo nella loro abitazione che aveva prelevato i gioielli. Solo dopo alcune ore i due anziani si erano accorti di essere stati truffati e avevano contattato le forze dell’ordine. Gli uomini della squadra mobile erano intervenuti sul posto e avevano visionato tutti i filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza delle vie limitrofe, individuando il veicolo utilizzato dai malviventi per la truffa, un’utilitaria noleggiata in provincia di Napoli. Gli immediati accertamenti avevano permesso di identificare il 40enne che l’aveva presa in carico. Gli investigatori avevano ricostruito il percorso effettuato dal malvivente, che era stato identificato grazie ad una telecamera presente nella stazione di servizio dove l’uomo aveva fatto rifornimento a Fermo. Successivamente i poliziotti avevano effettuato una perquisizione domiciliare nel corso della quale erano stati sequestrati i cellulari e l’uomo aveva rilasciato dichiarazioni assumendosi la responsabilità della truffa. Il presunto complice non era mai stato rintracciato.