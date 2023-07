Truffa col reddito di cittadinanza Furbetti incassano 60mila euro

Percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, ma hanno dovuto fare i conti con i carabinieri che hanno scoperto e denunciato 11 furbetti che ricevevano circa 60.000 euro annui. I militari del Comando provinciale di Fermo hanno infatti condotto un’attività di infoinvestigativa nel territorio di competenza, al fine di contrastare il fenomeno dell’illecita percezione del reddito di cittadinanza. Attraverso l’acquisizione di documentazione e attività di polizia giudiziaria, analisi delle banche dati e servizi di osservazione e controllo, i carabinieri del Reparto operativo - Nucleo investigativo provinciale hanno deferito in stato di libertà 11 persone responsabili dei reati di truffa ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Tra i soggetti coinvolti vi sono due marocchini di 43 anni, residenti a Fermo, un albanese di 35 anni, residente a Ponzano di Fermo, un altro marocchino di 43 anni, residente a Porto Sant’Elpidio, un albanese di 39 anni, residente a Sant’Elpidio a Mare, un albanese, 32 anni residente a Porto Sant’Elpidio, una donna bosniaca di 41 anni, residente a Porto San Giorgio, un italiano di 54 anni di Porto Sant’Elpidio, un foggiano di 56 anni, residente a Porto Sant’Elpidio, un calabrese di 66 anni, residente a Grottazzolina e un fermano di 33 anni residente a Monterubbiano. Tutti con precedenti penali.

In totale, sono state verificate circa 130 posizioni di percettori del beneficio economico del reddito di cittadinanza, e sono state richieste misure di sequestro preventivo delle somme indebitamente percepite per un ammontare complessivo di circa 60.000 euro. Le attività di verifica e contrasto sono ancora in corso per l’analisi di ulteriori posizioni sospette di percettori del reddito di cittadinanza. Il Comando provinciale dei carabinieri di Fermo rimane impegnato nella lotta contro l’abuso dei sistemi di sostegno economico e assicura che continueranno ad essere effettuate attività investigative per individuare e perseguire coloro che si rendono responsabili di illeciti.

Fabio Castori