Truffa a Fermo, lo costringono a pagare per riavere il computer rubato: due in manette

Fermo, 12 giugno 2023 - Dopo aver rubato due computer portatili di un noto commercialista di Porto Sant’Elpidio, con all’interno dati sensibili, gli ha estorto una somma di denaro per restituirgliene uno. Non soddisfatto, dopo una perquisizione dalla polizia, si è ripresentato nell’ufficio della vittima minacciandola di morte insieme alla sua famiglia, se non gli avesse consegnato altri soldi per le spesse legali. Alla fine per lui, un 56enne di Fermo di origini partenopee, e il suo presunto complice, un 48enne di Porto Sant’Elpidio, sono scattate le manette.

Questa mattina entrambi, il primo difeso dall’avvocato Giuliano Giordani, il secondo dall’avvocato Danilo Mascitti, sono comparsi davanti al gip del tribunale di Fermo per l’interrogatorio di garanzia. Il 56enne si è avvalso delle facoltà di non rispondere, mentre l’elpidiense ha fornito la sua versione dei fatti sostenendo di essersi limitato a mettere in contatto il commercialista con l’autore materiale dell’estorsione. Al termine dell’interrogatorio il gip ha confermato le misure cautelari in carcere per entrambi, con le accuse di estorsione continuata e ricettazione. La vicenda trae origine dal furto subìto dal professionista elpidiense presso il suo studio da cui, circa un mese fa, erano stati sottratti due computer, dei quali uno della Apple. Dopo la denuncia del colpo, la polizia ha fatto scattare le indagini e, attraverso il sistema di localizzazione presente sul computer, lo ha localizzato a Lido Tre Archi.

Gli uomini della squadra mobile hanno quindi immediatamente visionato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del quartiere e hanno notato il 56enne, già noto ai poliziotti per i suoi trascorsi giudiziari, trasportare un computer dalle caratteristiche compatibili con quelle dell’oggetto del furto. Considerati gli indizi, gli investigatori della squadra mobile hanno informato l’autorità giudiziaria richiedendo l’emissione di un decreto di perquisizione. Quando però i poliziotti si sono recati a casa del 56enne il computer, purtroppo, non è stato ritrovato. Di fatti, come è stato successivamente accertato, proprio nella stessa giornata la vittima si era recata dalle forze di polizia per ritirare la denuncia dichiarando di averlo ritrovato. La versione del ritrovamento non ha convinto gli investigatori che hanno convocato immediatamente il commercialista, chiedendo contezza di quanto dichiarato e acquisendo anche i dati del suo traffico telefonico nonché i movimenti bancari effettuati. Alla fine, con non poca difficoltà, sono riusciti a farsi raccontare la verità su quanto accaduto. E’ emerso così che il professionista, poco dopo il furto, era stato contattato telefonicamente da due persone che gli avevano chiesto 1000 euro in cambio del suo computer, richiesta che la vittima aveva assecondato. I due malviventi gli hanno imposto poi di ritirare la denuncia. Il 56enne, dopo la perquisizione subita si è recato di nuovo dalla vittima, pretendendo altri 500 euro per pagare le spese legali che avrebbe affrontato a seguito della perquisizione, intimorendolo con la minaccia che se non gli avesse dato quei soldi avrebbe avuto da preoccuparsi lui e la sua famiglia.