Truffa del finto bulldog: coppia a processo

A conclusione di una specifica attività erano riusciti a dare un nome e un volto ai due truffatori che, ponendo in vendita su un noto sito internet un cucciolo di cane di razza bulldog francese, avevano raggirato una 38enne di Montegranaro. I due malviventi, un 50enne di Ferrara e la sua complice, una donna di 55 anni, anch’essa residente in quella zona, sono stati rinviati a giudizio. Entrambi dovranno comparire davanti al giudice per rispondere del reato di truffa in concorso. All’inizio del febbraio 2022, la vittima, volendo acquistare un cucciolo di cane per la propria bambina, aveva iniziato una serie di ricerche su noti siti internet. Ricerche che si erano focalizzate su un’inserzione in cui un allevatore del nord Italia metteva in vendita un bellissimo cucciolo di bull dog francese, con tanto di pedigree e documentazione sanitaria. La 38enne, a conclusione della trattativa condotta via mail e telefonicamente con il presunto allevatore, era stata indotta a versare in più rate, la somma complessiva di 3.900 euro su un conto corrente postale.

Nonostante il buon esito dei bonifici eseguiti e dopo aver atteso invano l’invio del cucciolo, l’acquirente aveva scoperto che la controparte si era resa irreperibile al telefono dopo aver rimosso l’annuncio e l’indirizzo mail di riferimento. La vittima, resasi conto della truffa appena subita, si era rivolta ai carabinieri della stazione di Montegranaro a cui aveva formalizzato la denuncia. Gli uomini dell’Arma, in poco più di una settimana, erano riusciti a ricostruire il puzzle della trattativa grazie all’analisi dei tabulati telefonici e telematici e della documentazione bancaria. All’esito degli accertamenti avevano denunciato per truffa in concorso i due.

Fabio Castori