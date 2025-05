Truffa dei finti carabinieri: scatta la trappola, arrestato 19enne

Fermo, 10 maggio 2025 - Hanno contattato la vittima di turno e, spacciandosi per carabinieri, le hanno detto che il figlio aveva avuto un incidente e che, per evitare conseguenze giudiziarie, c’era da pagare una cospicua somma.

Tutto sembrava filare liscio per i malviventi, ma stavolta ad attenderli hanno trovato i veri militari dell’Arma che hanno teso una trappola ai truffatori, arrestandone uno in flagranza di reato.

E’ accaduto a Fermo dove i carabinieri della stazione locale, insieme a quelli del Radiomobile, attivatisi a seguito di alcune segnalazioni, giunte al numero unico di emergenza 112, inerenti ripetuti tentativi di truffa da parte di sedicenti militari dell’Arma, che chiedevano denaro per evitare più gravi conseguenze a congiunti coinvolti in fantomatici incidenti stradali, hanno fatto finire in manette un 19enne campano accusato del reato di truffa.

Il giovane recatosi presso l’abitazione dell’anziana vittima e presentandosi quale carabiniere, ha ritirato la somma contante di 7.120 euro che un anonimo interlocutore telefonico complice del truffatore, presentatosi alla donna come maresciallo dell’Arma, le aveva precedentemente chiesto di pagare per evitare un processo alla figlia, autrice di un investimento di una bambina, a cui avrebbero dovuto amputare le gambe.

Come da accordi uno dei truffatori, il 19enne, si è presentato alla porta dell’anziana e una volta impossessatosi del contante, ha lasciato l’abitazione. Nella circostanza, però, è stato subito dopo fermato e arrestato dai veri carabinieri che, nel frattempo, erano stati allertati da un famigliare della vittima ed avevano predisposto un mirato servizio di osservazione nei pressi della casa dell’anziana.

Il provento della truffa è stato recuperato e restituito alla vittima. L’attività condotta dai carabinieri, rappresenta un esempio concreto dell’impegno dell’Arma nella prevenzione delle truffe, un fenomeno sempre più diffuso. I reparti del Comando provinciale dei Carabinieri di Fermo continueranno a lavorare monitorando il territorio e sensibilizzando la popolazione sui rischi delle truffe. In tal senso i cittadini sono invitati a consultare il sito istituzionale dell’Arma dove da tempo sono stati pubblicati consigli pratici su come evitare tali reati e segnalare eventuali situazioni sospette.