Truffa un turista. Gli aveva affittato alloggio ’fantasma’

Affitta un appartamento fantasma a un turista, si fa versare il denaro in anticipo e scompare. Una truffa perfetta se non fosse stato per la caparbietà dei carabinieri di Fermo, che hanno scovato e denunciato il malvivente. Nei guai è finito un 54enne di Porto San Giorgio, già noto alle forze dell’ordine, che ora sarà chiamato a rispondere del reato di truffa. L’indagine è scaturita dalla denuncia formalizzata da un turista nel mese di agosto. Grazie agli accertamenti tempestivi e accurati condotti dai militari dell’Arma, è stato possibile individuare il responsabile della truffa, che aveva messo in atto un ingannevole stratagemma per ottenere indebitamente una somma di denaro. Attraverso un’analisi meticolosa della documentazione bancaria e dei tabulati telefonici, gli investigatori hanno identificato il colpevole, il quale aveva pubblicizzato su un portale online e sui social, in particolare su Facebook, l’affitto di un appartamento situato a Porto San Giorgio. Dopo aver contattato telefonicamente la vittima e concordato un canone di locazione, il truffatore ha utilizzato abilmente artifici e inganni per indurre la vittima a effettuare due bonifici bancari, per un totale di mille euro, su un conto corrente a lui riconducibile. Una volta ottenuta la somma, il 54enne sangiorgese ha reso impossibile ogni forma di contatto, risultando irreperibile. Purtroppo, la vittima ha subito un danno patrimoniale significativo e non assicurato a causa di questa truffa. L’autorità giudiziaria competente è stata prontamente informata dalla stazione dei carabinieri di Fermo del risultato ottenuto che è frutto di un’attenta attività.

f.c.