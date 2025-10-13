Truffano e derubano anziana e poi ripuliscono una villetta: due denunciati

Fermo, 13 ottobre 2025 – Doppio colpo a Francavilla d’Ete con il solito metodo: fingere che un familiare ha avuto un incidente stradale, comunicarlo alla vittima per poi farsi consegnare denaro e gioielli per evitare gravi conseguenze legali e addirittura la prigione. Tutto studiato nei minimi particolari e inventato per introdursi nell’abitazione del malcapitato di turno e svaligiarla. Questa volta, però, è andata male ai due malviventi autori dei colpi che, con un’indagine lampo dei carabinieri, sono stati identificati e fermati nel Lazio a bordo dell’auto con cui avevano messo a segno colpi.

Vittima del raggiro un’anziana, che è stata derubata di oro, soldi e oggetti di valore in due appartamenti diversi. I due malviventi, dopo aver messo a segno i colpi, si sono allontananti rapidamente in auto facendo perdere le loro tracce, ma i carabinieri di Montegiorgio hanno fatto scattare le indagini e, dopo poche ore, grazie alla collaborazione della polizia stradale, hanno fermato un’auto che viaggiava in direzione Cassino, in provincia di Frosinone. E’ accaduto l’altro ieri mattina a Francavilla d’Ete quando i due malviventi, intorno alle 12, si sono introdotti nell’appartamento di un’anziana e, con la solita scusa dell’incidente stradale di un parente, hanno raggirato la donna rubandole gioielli e denaro.

Come se non bastasse, essendo riusciti a confondere l’anziana, si sono fatti consegnare le chiavi di un secondo appartamento, trafugando dei gioielli. Poi la fuga con la certezza di averla fatta franca e il rientro nella loro città di origine nel Lazio. Nel frattempo i militari del Radiomobile, allertati da un aprente della vittima, hanno subito fatto scattare le ricerche dei malviventi e hanno anche acquisito delle informazioni sommarie sull’auto utilizzata per mettere a segno i colpi grazie alle telecamere della videosorveglianza. Una volta individuata l’auto, i carabinieri hanno diramato le informazioni a tutte le forze dell’ordine, con la disposizione di bloccare il mezzo.

Poche ore dopo la polizia stradale ha fermato l’auto sospetta che viaggiava in direzione Cassino. All’interno del mezzo è stata rinvenuta la refurtiva che è stata posta sotto sequestro. Per i due è scattata la denuncia.